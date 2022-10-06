Son dakika haber | Ankara Şehir Hastanesinde serebral palsi farkındalık toplantısı yapıldı

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 6 Ekim Dünya Serebral Palsi (SP) Farkındalık Toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar, serebral palsinin bir hastalık olmadığını belirterek, "Hayatın erken döneminde yaşanılan olumsuzluklardan sonraki süreçte bazı engelliliklerle yaşamın rotasını değiştiren bir süreçtir." dedi.

Bu süreçte fizik tedavi ve rehabilitasyonun büyük önem taşıdığına işaret eden Yaşar, serebral palsililerin engelleri aşarken zorlukların azaltılması için yaşam kalitesini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Yaşar, hem serebral palsili kişilerin hem de ailelerin neler yaşadıklarını yakından bildiklerini ifade ederek, "Bizler, bu konudaki eksiklikleri görerek, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet verdiğimiz yaklaşık 50 yatağı, pediatrik rehabilitasyon amaçlı ayırdık." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Safa Kapucuoğlu da öncelikle beyin felci olarak tanımlanan serebral palsinin ne olduğunun iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Erken tanı ve tedaviye erişiminin önemini vurgulayan Kapucuoğlu, dünya genelinde 10 milyon serepral palsili bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de de sayının yüksek olduğunu aktaran Kapucuoğlu, "Verilere göre strateji geliştirilmesi önemli olduğu için sağlık verilerine ulaşılmalı. Bunun yanı sıra iş birliği önemli. Pek çok uzmanlık alanları var. Diş hekiminden hemşireye, radyoloji teknikerinden dil ve konuşma terapistine kadar pek çok sağlık profesyoneli, serebral palsi ile yakından ya da uzaktan ilgilidir. Bu bakımdan sağlık profesyonellerinin eğitimi ve mesleklerini icra ederken iş birliği yaparak güç ve birikimi birleştirmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ise son yıllardaki gelişmelerle birlikte tanıdan tedaviye önemli ilerlemeler olduğunu kaydederek, "Daha önce evde tabletlere bağımlı olan çocuklarımız, şu an rehabilitasyon merkezlerimizden faydalanıyor ve hayat standartlarını daha da ilerletiyor." dedi.