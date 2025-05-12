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Sivas'ta Hemşireler Günü Coşkuyla Kutlandı

Sivas'ta Hemşireler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Gemerek Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, hastane yönetimi hemşirelerin gününü kutladı ve birlikte pasta kesti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde "Hemşireler Günü" kutlandı.

Gemerek Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hastane Müdürü Tolunay Üstün, müdür yardımcısı Makbule Alıcı ve kalite direktörü Yunus Yıldırım, hemşireler ile pasta kesti.

Üstün, ilçede görev yapan hemşirelerin "Hemşireler Günü"nü tebrik etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Sağlık
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