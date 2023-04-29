Sığır aort damarından 3D yazıcıyla doğal insan aort damarı üretildi

Ankara Üniversitesi'nden bir ekip, sığır aort damarlarından 3D yazıcı ile insanda kullanılabilecek ultra elastik, dikilebilir, sızdırmaz yüzde yüz doğal aort damarı üretti. Doç. Dr. Burak Derkuş ve ekibi, çalışmalarının insan kliniğinde kullanılabileceğini belirtti.

Sığır aort damarından 3D yazıcıyla doğal insan aort damarı

ANKARA Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burak Derkuş ve ekibi, kesimhanelerden elde edilen sığır aort damarlarından, 3 boyutlu yazıcı ile insanda kullanılabilecek ultra elastik, dikilebilir, sızdırmaz yüzde yüz doğal aort damarı üretti.

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Derkuş ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan ekibi, İngiltere'nin Nottingham Universitesi, İsviçre'den AO Araştırma Enstitüsü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi araştırmacıları ile iş birliğinde, sığır aort damarlarından insanda kullanılabilecek doğal aort damarı üretti. Kesimhanelerden elde edilen sığır aort damarları, laboratuvar ortamında 'deselülerizasyon' teknolojisiyle hücrelerinden arındırılarak, yenilikçi bir biyomalzemeye dönüştürülüp, 3D biyoyazıcı aracılığıyla yeni aort damarları oluşturuldu. Elastik bir yapıya sahip yeni aort damarları, mekanik olarak dayanıklı yapısını yosun kaynaklı bir biyopolimerden, üstün biyolojik özelliklerini ise hücresizleştirilmiş aort dokusundan aldı.

Çalışmanın insanlarda kullanılabileceğini belirten Doç. Dr. Derkuş, "Sığır kaynaklı doku eş değerlerinin insan kliniğinin kullanımı önünde hiçbir engel yoktur. Biz henüz preklinik aşamadayız. Geliştirdiğimiz aort damarlarının ileri derecede damar oluşumunu teşvik ettiğini gördük. Ayrıca inflamasyon oluşturmadığını da tespit ettik. Hidrodinamik mekanik dayanım anlamında üstün özelliklere sahip. Mekanik dayanıklılığı son derece yüksek, elastik, dikişlenebilir yani klinik için gerekli kriterleri sağlamaktadır. Fakat elbette bu süreçten sonra biz kliniğe geçiş fazındayız. Bunun için gerekli projelerimizi tasarlıyor ve yazıyoruz. Bir klinik çalışma sonrasında umarız ki geliştirdiğimiz bu aort damarları insan kliniğinde kardiyovasküler cerrahide kullanım potansiyeli bulur. Geliştirdiğimiz ürün standart bir ticari aort greftinin kullanımı ile aynı prosedürlerden geçerek klinikte kullanabilme şansını bulabilir" diye konuştu.