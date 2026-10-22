Sepsis tanılı 21 günlük bebek Çaldıran'dan helikopterle Van'a sevk edildi

Sepsis tanılı 21 günlük bebek Çaldıran'dan helikopterle Van'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Çaldıran ilçesinde bakteriyel sepsis tanısı konulan 21 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi. Bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kara ambulansına nakledilerek Lokman Hekim Van Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde bakteriyel sepsis tanısı konulan 21 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.
Çaldıran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 günlük bebeğe yapılan değerlendirmeler sonucunda bakteriyel sepsis tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansla Çaldıran'dan alınan bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansına nakledilen bebek, tedavisine devam edilmek üzere Lokman Hekim Van Hastanesi'ne ulaştırıldı.