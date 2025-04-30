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Samsun'daki Heyelan Faciası: Çiğdem Kaya Eşi ve Kızlarını Kaybetti

Samsun'daki Heyelan Faciası: Çiğdem Kaya Eşi ve Kızlarını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda eşi ve iki kızını kaybeden 31 yaşındaki Çiğdem Kaya'nın tedavisi sürüyor. Kaya'nın durumu iyi, psikolojik destek de alıyor.

SAMSUN'un Canik ilçesindeki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden Çiğdem Kaya'nın (31) tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı bildirildi.

Canik ilçesinde 27 Nisan akşamı meydana gelen heyelanda; bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki araçta bulunan 4 kişilik aile, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Çiğdem Kaya, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Eşi Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Kaya'nın kalça ve omuzunda kırıklar tespit edildi. Kaya, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ortopedi servisinde tedaviye alındı. Durumu iyi olan Kaya'ya aynı zamanda psikolojik destek veriliyor. .

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Gökçen ÖZEN / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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