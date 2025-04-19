Samsun'da Hastane Personeline İşaret Dili Eğitimi

Samsun'da hastane personeline işaret dili eğitimi

Engelleri aşan sağlık hizmeti: İşaret dili eğitimi tamamlandı

SAMSUN - Samsun Gazi Devlet Hastanesi personelleri, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına işaret dili eğitim aldı.

İşitme engelli vatandaşlarla hastanede doğrudan iletişim kurabilmek adına düzenlenen eğitimlere güvenlik görevlisi, hemşire, doktor gibi çok çeşitli görevler ve birimlerden hastane personelleri katıldı.

Samsun İşitme Engelliler Okulu eğitmenlerinden Yeminli Türk İşaret Dili Tercümanı Murat Tekin tarafından 2 hafta süreyle verilen eğitimlerin bir başlangıç olduğu ve kapsamının genişletileceği belirtildi. Hastane personeli aldığı eğitimleri işitme engelli bir hastanın, hastane birimleriyle işaret diliyle iletişim kurmasını konu alan bir tiyatro ile de gösterdi. Hastane personeli işaret dili ile İstiklal Marşı okudu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, "İşaret dili bütün toplumlar için aslında önemli. Herkes için önemli ama sağlık için ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bilerek, birinci elden bir şikayet dinlemek bir doktor için bir hemşire için bunun ne kadar önemli olduğunu ben bizzat yaşayarak biliyorum. Her yetmiş kişiden bir tanesinin işitme engelli olduğunu düşünürsek ve bunların bu toplumun içinde yaşadığını göz önüne alırsak işaret dilinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz" dedi.

Samsun İşitme Engelliler Okulu Müdürü Veysel Uğur, "Samsun İşitme Engeller Okulu olarak Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nden gelen işaret dili eğitimi ile ilgili başvuruyu anında değerlendirmek istedik. Burada gönüllü sağlık çalışanlarına iki hafta sürecince çok verimli bir eğitim verildi. Onlara bu duyarlılıklarından, hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Toplumda işitme engelli vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Onlara anında ve doğru müdahale etmek adına bu yoğun mesaileri arasında, bu eğitime zaman ayırdıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek. Biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Berika Kavaz Kuru, "Biliyorsunuz bugün işaret dili eğitimimiz tamamlandı. Küçük bir tiyatral gösteri ile beraber de becerilerimizi iki haftada bile olsa farkındalığımızı sizlere yansıtmaya çalıştık. Hepimiz bir anda sağır ve dilsiz olabiliriz. Konuşulanları duyamayabiliriz veya biz konuşamayabiliriz. En çok da belki bunun farkındalığı içerisine girmiş olduk. Kendi ailelerimize, yakınlarımıza bunu aksettirmiş olduk. Sağlıkta bu eğitimleri alan kişilerin artmasını ümit ediyorum. Çünkü gelen insanları anlayabilmek, onların agresyonunu azaltabilmek, bunlar çok önemli deneyimler olacaktır" şeklinde konuştu.