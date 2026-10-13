Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM İlk Yardım Merkezi'ndeki çalışanları ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Yardım Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Yardım Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettim. Her birinin gayreti ve özverisi çok kıymetli. Birlikte, sağlık sistemimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı