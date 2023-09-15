Sağlık Bakanı Koca, bir hekime saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'ndeki bir hekime saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Koca, olayın ardından yapılan gözaltıyla ilgili güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'ndeki bir hekime saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" diyee konuştu.