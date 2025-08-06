Sağlık Bakanı, Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı Denetimlerini Sürdürüyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Özellikle pasif içiciliğin önüne geçmek için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına ilişkin denetimleri sürdürdüklerini açıkladı.

Bakan Kemal Memişolu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevimiz temiz hava', Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sahada özveriyle çalışan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Paylaşımda, denetimlere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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