Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı
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Denizli'de, 74 yaşındaki kadının safra kesesinde bulunan 3 santimetrelik taş ameliyatla alındı.
Denizli'de, 74 yaşındaki kadının safra kesesinde bulunan 3 santimetrelik taş ameliyatla alındı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran Fatma Yıldırım'ın safra kesesinde taş olduğu belirlendi.
Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 santimetre büyüklüğünde taş çıkarıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Çelik, taşın endoskopik yöntemle safra kanalından başarıyla çıkarıldığını söyledi.
Yıldırım ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Sağlık