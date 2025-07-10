Şabanözü'nde Kene Bilgilendirmesi ve Kanser Taraması Yapıldı

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Şabanözü Gümerdiğin Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kene ısırmaları ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi. Ayrıca kanser taraması yapılırken vatandaşlara kolorektal kanser tarama kiti dağıtıldı.

Şabanözü'nde kene bilgilendirmesi ve kanser taraması yapıldı.

Şabanözü Gümerdiğin Mahallesi'nde Şabanözü Toplum Sağlığı Merkezi görevlisi Dr. Ayşe Bahar Altınay başkanlığındaki toplantıda, vatandaşlara kene ısırması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte kanser taraması da yapılarak, vatandaşlara kolorektal kanser tarama kiti dağıtıldı.

Altınay, yaz aylarının gelmesiyle KKKA vakalarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduklarını, kanserin erken teşhisi için de kanser tarama kiti dağıtımı yapıldığını, kilo, tansiyon ve şeker ölçümleri yapılarak hastaların bilgilendirildiğini anlattı.

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Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Sağlık
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