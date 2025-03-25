Ramazan Sonrası Beslenme Düzenine Yavaş Geçiş Önerisi

"Ramazan sonrası beslenme düzenine yavaş yavaş geçilmeli"

İZMİR - İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, ramazan ayı sonrasında gündelik beslenme düzenine aniden dönmenin, bazı sağlık sorunlarına sebep olabileceğine dikkat çekerek, "Normalde kişi 2 öğün yerken birden 3 öğüne geçerse ve beslenme saatleri de değiştiği için; hazımsızlık, yorgun hissetme, kabızlık, yüksek tansiyon ve şeker yükselmelerinden kaynaklı damar yapılarında probleme yol açabilir. Mutlaka bunlara dikkat etmeleri gerekir. Bunu engellemenin en kolay yolu, kişilerin yavaş yemek yemesi" dedi.

Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, Ramazan Bayramı'nda 1 aylık süren oruç dönemi sonrasında 3 öğün beslenmeye geri dönmenin doğru olmadığını, bireylerin bunun sonucunda çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini vurguladı. Kişilerin gündelik beslenme düzenine yavaş yavaş geçmeleri gerektiğine dikkat çeken Yeşilyaprak, "2 ana öğün ve 1 ara öğün şeklinde devam edip sonrasında 3 ana öğüne geri dönebilirler. Normalde kişi 2 öğün yerken birden 3 öğüne geçerse ve beslenme saatleri de değiştiği için; hazımsızlık, yorgun hissetme, kabızlık, yüksek tansiyon ve şeker yükselmelerinden kaynaklı damar yapılarında probleme yol açabilir. Mutlaka bunlara dikkat etmeleri gerekir. Bunu engellemenin en kolay yolu, kişilerin yavaş yavaş yemek yemesi" diye konuştu.

"Tatlılar yavaş yavaş çiğnenerek tüketilmeli"

Ramazan Bayramı'nda kişilerin her tatlıya evet dememesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Yeşilyaprak, tüketilen tatlıların da oldukça yavaş yavaş çiğnenerek tüketilmesi önerisinde bulundu.

"Karbonhidrat yükü düşük karbonhidratlar tüketilmeli"

Bayramda öğün alternatiflerinin çok önem taşıdığını ifade eden Yeşilyaprak, şunları kaydetti:

"Öğlenleri bir ara öğün veya atıştırma yapılacaksa, kahvaltı ve akşam öğününün hafif olması daha iyi olur. Sabah kahvaltılarında çok ağır kızartmalar veya bal, reçel, pekmez tüketmek, öğlen tatlı, akşam da yoğun karbonhidrat alımı yapılırsa; bu kadar yüksek kan şekeri, kişide olumsuz durumlara yol açabilir. Mümkün olduğu kadar akşamları karbonhidrat yükü düşük besinler tüketmek daha faydalı olacaktır. Normalde kişi hem çorba hem bulgur tüketiyorsa, bir tane karbonhidrat kaynağı seçerek kilo almasını ve hazımsızlık yaşamayı da engellemiş olur."