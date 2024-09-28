Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde 2023 yılı Yıllık Etki kategorisinde yer aldı. Yılmaz, sağlık alanındaki önemli araştırmalarıyla bu listeye girmeyi başardı.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde 2023 yılı Yıllık Etki kategorisinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nin dünya çapında bilim insanlarının etkilerini değerlendirdiği bu prestijli liste, yayın sayıları, atıf oranları ve yazar sıralamaları gibi kriterlere dayanıyor. Listede yalnızca en üst yüzde 2'lik dilimde yer alan ya da ilk 100 bin bilim insanı bulunuyor. Yılmaz, 2023 yılı bilimsel çalışmalarının etkisiyle bu listeye girdi.

Türk Kızılay'dan ödüle ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kızılay Genel Başkanı olarak insani yardım alanındaki liderliğinin yanı sıra akademik çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Yılmaz, özellikle sağlık alanındaki araştırmalarıyla büyük bir fark yaratmış, özellikle halk sağlığı ve laboratuvar tıbbı konularında önemli araştırmalar yürütmüştür. Diyabet öncesi dönemdeki risk faktörleri, COVID-19'un etkileri ve teşhis yöntemleri, madde bağımlılığının tespiti ve yeni doğanlarda görülen bazı metabolik hastalıkların erken tanısı gibi konularda çalışmalar yapmıştır.

"Bu araştırmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlayan Yılmaz, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve güvenilir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Yılmaz'ın bilimsel çalışmaları hem akademik dünyada hem de Türk Kızılay'daki görevinde insanlığa hizmet anlayışını desteklemektedir.

"Türk Kızılay, Genel Başkanımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın bu uluslararası başarıya ulaşmasından büyük mutluluk duymakta ve kendisini tebrik etmektedir. Kızılay, insanlığa hizmet ve bilime katkı misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Eğitim Sağlık Dünya

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });