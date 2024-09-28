Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

TÜRK Kızılay Genel Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde 2023 yılı Yıllık Etki kategorisinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nin dünya çapında bilim insanlarının etkilerini değerlendirdiği bu prestijli liste, yayın sayıları, atıf oranları ve yazar sıralamaları gibi kriterlere dayanıyor. Listede yalnızca en üst yüzde 2'lik dilimde yer alan ya da ilk 100 bin bilim insanı bulunuyor. Yılmaz, 2023 yılı bilimsel çalışmalarının etkisiyle bu listeye girdi.

Türk Kızılay'dan ödüle ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kızılay Genel Başkanı olarak insani yardım alanındaki liderliğinin yanı sıra akademik çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Yılmaz, özellikle sağlık alanındaki araştırmalarıyla büyük bir fark yaratmış, özellikle halk sağlığı ve laboratuvar tıbbı konularında önemli araştırmalar yürütmüştür. Diyabet öncesi dönemdeki risk faktörleri, COVID-19'un etkileri ve teşhis yöntemleri, madde bağımlılığının tespiti ve yeni doğanlarda görülen bazı metabolik hastalıkların erken tanısı gibi konularda çalışmalar yapmıştır.

"Bu araştırmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlayan Yılmaz, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve güvenilir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Yılmaz'ın bilimsel çalışmaları hem akademik dünyada hem de Türk Kızılay'daki görevinde insanlığa hizmet anlayışını desteklemektedir.

"Türk Kızılay, Genel Başkanımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın bu uluslararası başarıya ulaşmasından büyük mutluluk duymakta ve kendisini tebrik etmektedir. Kızılay, insanlığa hizmet ve bilime katkı misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir."