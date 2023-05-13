Portekiz'de ötanazi yasası kabul edildi

Portekiz meclisi, dün dayanılmaz acı çeken ve tedavi edilemez hastalıkları olan insanlar için ötanazi yasasını oylayarak kabul etti. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın daha önce 4 defa geri gönderdiği yasayı, 1 hafta içinde yürürlüğe koyması bekleniyor.

Portekiz Sosyalist Parti Milletvekili ve yasanın savunucusu Isabel Moreira, "Halihazırda birkaç kez büyük bir çoğunluk tarafından onaylanan bir yasayı onaylıyoruz" açıklamasını yaptı. Sosyalist Parti ise yasanın meclisten geçmesini "Parlamentodaki birkaç yıllık çalışma sonrasında, tıbbi yardımlı ölümü düzenleyen yasa bugün Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylandı" açıklamasını yaptı.