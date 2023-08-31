Pendik'te İmalathanede Gazdan Zehirlenen 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Pendik'te bulunan bir imalathanede çalışan 3 işçi, gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler, özel giysiler giydirilerek kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Pendik'te 3 işçi, çalıştıkları imalathanede gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Esenler Mahallesi Sude Sokak'ta bulunan polyester plastik imalathanesinde kazan içerisinde çalışan işçiler, gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ve itfaiye ekipleri, özel giysiler giyerek işçileri bulundukları yerden çıkardı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Sağlık