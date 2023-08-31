Pendik'te İmalathanede Gazdan Zehirlenen 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Pendik'te bulunan bir imalathanede çalışan 3 işçi, gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler, özel giysiler giydirilerek kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.