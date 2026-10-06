PAÜ'lü uzman uyardı, elektronik sigara akciğerlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergür, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin akciğerlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.

Ergür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara bağımlılığının yalnızca iradeyle açıklanamayacağını, bırakma sürecinde profesyonel desteğin önemli olduğunu belirtti.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin daha kolay ve fark edilmeden kullanılabildiğine dikkati çeken Ergür, "Bazen hastaların akciğerlerinde çok olumsuz bulgular görüyoruz. Bunun bir nedeni olmalı dediğimizde altından maalesef elektronik sigara gibi ısıtılmış tütün ürünlerinin çıktığını görüyoruz." dedi.

Bu ürünlerin sağlıklı yaşam için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Ergür, "Siz 7000 tane zararlı maddeyi, evinize almayacağınız maddeleri akciğerlerinize dolduruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ergür, sigara ve tütün ürünlerinin kanser, akciğer sertleşmesi ve KOAH gibi hastalıklara yol açabildiğini, bazı hastaların hastalığın ilerleyen dönemlerinde oksijen cihazına ve yoğun bakıma bağımlı hale gelebildiğini söyledi.

Sigaranın zararının kullanım yaşının erken olması, kullanım süresinin uzunluğu ve tüketilen miktarla arttığını belirten Ergür, sigaranın çoğu zaman erken yaşlarda özentiyle başladığını ve nikotin bağımlılığı nedeniyle sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA