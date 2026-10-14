Paramedik Harun Özkan, mesleğin en zor yanının zamanla yarışmak olduğunu söyledi

Eskişehir'de eğitim ve bilimsel faaliyetlerini saha göreviyle birlikte sürdüren Paramedik Harun Özkan, "Beni en çok zorlayan afetlerde görev almak. Çünkü sadece işin fiziksel kısmı değil, psikolojik olarak da üzerimizde büyük bir yük olmakta. Zaman faktörü bizim için en önemli kısıttır. Mesleğimizin en zor yanı zamanla yarışmaktır diyebilirim" dedi.

Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunan Paramedik Harun Özkan, mesleki birikimini sahadaki uygulamalarla sınırlı tutmuyor; eğitim, bilimsel araştırma, yayıncılık ve uluslararası mesleki iş birliklerine katkı sağlıyor. Aktif olarak 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan Özkan, bir yandan acil hastalara müdahale ederken, diğer yandan bilimsel çalışmalar yürütüyor.

"Ülkemizde 112 personeli için yapılan eğitimler dünya standardında"

Mesleğinin ilk 3 yılı acil tıp teknisyeni olduğunu, sonraki 13 yılını ise ilk ve acil yardım teknisyeni olarak sürdürdüğünü söyleyen Paramedik Harun Özkan, "Aynı zamanda 13 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın acil modülleri eğitmeniyim. Bunun yanı sıra daha önce üniversitede de görev yaptım, hem eğitim hem projelerle ilgili olaraktan yurt içi ve yurt dışı birçok eğitim faaliyetinde bulunmaktayım. 3 adet romanım var, romanlarımın türü tıbbi gerilim türünde ve aynı zamanda mesleki gelişim olaraktan da birçok eğitim faaliyetinde görev almaktayım. Benim eğitimle ilgili birincil ve en temel görevim, tabii ki de 112 modül eğitimleri. Ülkemizdeki modül eğitimleri dünya standardında, hatta dünya standardından da daha iyi. Ben çok fazla ülkeye gittim ve bu ülkedeki hem 112 hem de eğitim sistemlerini inceleme fırsatım oldu. Şu gözlemim oldu, ülkemizdeki modül eğitimleri, 112 personeli için yapılan bu eğitimler dünya standardında eğitimler çünkü dünyanın hiçbir yerinde neredeyse bu tarz mesleğin her alanıyla ilgili nitelikli, kaliteli ve detaylı eğitimler bulunmamaktadır. Benim de tabii ki birincil eğitim rolüm burada, bunun yanı sıra üniversitelerde yine eğitimlere gitmekteyim, destek vermekteyim. Yine kongre, sempozyum, panel gibi mesleki organizasyonlarda görev almaktayım. Mesleki yayınlar olsun, kitap projeleri olsun, bunlarda da faaliyetlerin içinde bulunmaktayım" dedi.

"Türkiye acil sağlık hizmetlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi "

Yurt dışında acil sağlık hizmetlerini gözlemleme ve inceleme fırsatı olduğunu ifade eden Özkan, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Özkan, "Özellikle şunu söyleyebilirim ki, ülkemiz acil sağlık hizmetlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Hizmete erişim olsun, hizmetin sürekliliği olsun, kalitesi olsun, ekipman kalitesi olsun, biz kesinlikle iyi bir yerdeyiz. Bunu zaten Covid'de, büyük afetlerde, işte demografik afetlerde defalarca kez görmüş olduk. O yüzden ülkemizin acil sağlık hizmetleri sisteminin güçlü, dinamik ve sosyal devlet anlayışı ilkesinde herkese eşit bir şekilde erişim sağlayan bir sistem olduğunu ifade etmekteyim. Şöyle bir örneklendirme yapmak isterim; dünyada özellikle Avrupa'da ambulans helikopteri en sık kullanan ülkelerden bir tanesi İsviçre'dir. Çünkü alp coğrafyasına bir bölgedir. Primer vakada ambulansları sıklıkla, helikopter ambulansları sıklıkla kullanmaktadır. Biz de aynı şekilde ülkemizde işte tarlaya, dağa, yaylaya birçok yere primer vakalarda helikopter ambulansı talep edebilmekteyiz ve bu çağrımız tabii ki de bakanlık nezdinde karşılanmaktadır. Yine uçak ambulansları olsun, deniz ambulansları olsun, birçok farklı özel ambulans tipiyle de ülkemiz hizmet vermekte. O yüzden ülkemizin acil sağlık hizmetlerinde güçlü bir ülke olduğunu düşünmekteyim" şeklinde konuştu.

"Beni en çok zorlayan afetlerde görev almak"

Özkan, kendisine yöneltilen, "Görev yaptığınız en zor yer neresiydi?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"İl olarak sadece Eskişehir'de çalıştım ancak doğal afetler gibi farklı faaliyetlerde görev aldım. Beni en çok zorlayan tabii ki afetlerde görev almak. Çünkü sadece işin fiziksel kısmı değil, psikolojik olarak da üzerimizde büyük bir yük olmakta. Yine Suriye İç Savaşı'nda insani hizmet vermek için Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırda görevlendirildik ve orada farklı ülkeden mağdur insanlara elimizden geldiğince devletimizin bize verdiği yetkiler doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştık."

"Mesleğimizin en zor yanı zamanla yarışmaktır"

Paramedik Harun Özkan, mesleğinin zor yönlerinden de bahsetti. Özkan, konuşmasının devamında, "Mesleğimi seviyorum, 16 yıldır aynı özveriyle işimi yapmaya gayret ediyorum. Mesleği sevmek çok önemli, çok kıymetli. Ancak mesleği sevmesek de yine aynı disiplinde, aynı hevesle işimizi yapmamız gerekiyor. Çünkü biz geçimimizi bu işten sağlıyoruz, aynı zamanda yaptığımız işin manevi boyutu da çok kıymetli, çok değerli. Çünkü insanı yaşatmak, insana değer vermek, insanın sağlığını korumak en önemli insani normlardan bir tanesidir. Sağlık sektörü olsun, birçok sektörde birçok farklı zorluklar var. Kendi mesleğim nezdinde bunu spesifikleştirmek gerekirse, mobilize bir ekipte, mobilize bir ortamda vakalara müdahale etmek birazcık zordur. Bunun yanı sıra bilmediğimiz ortamlara giriyoruz, ortamda demografik faktörler, iklim faktörleri gibi birçok fiziksel zorlayıcı unsurlar bulunmaktadır. Aynı zamanda zaman faktörü bizim için en önemli kısıttır. Çünkü biz bazen belli bir müdahaleyi sadece o anda yapmamız gerekir ve ikamesi yoktur. O anda yapılan müdahale hayat kurtarır, o anda o müdahalenin yapılamaması maalesef hayatı ortadan kaldırabilir. O yüzden bence mesleğin en zor yanı zamanla yarışmaktır diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Özkan, kendisine bu fırsatları veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Sağlık Bakanlığına, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığına, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimine teşekkürlerini iletti.

Kitapları ve akademik eğitim faaliyetleriyle mesleki bilgi paylaşımına katkı sağlıyor

Yaklaşık 13 yıldır Sağlık Bakanlığı bünyesinde acil sağlık hizmetleri modül eğitimlerinde eğitmen olarak görev alan Özkan, bugüne kadar çok sayıda sağlık profesyonelinin mesleki eğitim süreçlerine katkı sağladı. Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde kullanılan acil müdahale akış şemalarının güncellenmesi ve modül eğitim içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda da görev alan Özkan, bilimsel gelişmelerin ve güncel resüsitasyon yaklaşımlarının saha uygulamalarına aktarılması konusunda çalışmalar yürüttü. Eğitim faaliyetlerini ulusal sınırların ötesine taşıyan Özkan, farklı ülkelerde gerçekleştirilen mesleki eğitim programları ve uluslararası projelerde de yer aldı. Bu çalışmalar aracılığıyla farklı ülkelerin acil sağlık sistemlerini ve eğitim yaklaşımlarını yakından değerlendirme fırsatı buldu. Mesleki çalışmalarının yanı sıra yazarlık faaliyetlerini de sürdüren Harun Özkan, kaleme aldığı romanlarıyla bilgi ve deneyimlerini okuyucularla buluşturuyor. Özellikle sağlık alanındaki eğitim ve yayın çalışmalarını önemseyen Özkan, teorik bilginin klinik deneyimle desteklenmesini mesleki gelişimin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenciler ve sağlık profesyonelleriyle bir araya gelen Özkan, düzenlediği eğitimler, seminerler ve bilimsel etkinliklerle mesleki bilgi paylaşımını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı