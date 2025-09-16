Osmaniye Devlet Hastanesi'nde İlk Kez İki Başarılı Kardiyolojik Girişim Gerçekleştirildi

OSMANİYE Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Paçacı tarafından iki önemli kardiyolojik girişim ilk kez başarıyla gerçekleştirildi. Hastaneye başvuran 36 yaşındaki kadın hastaya, yapılan tetkiklerin ardından kalp kapağındaki darlığın giderilmesi için mitral kapak valvüloplasti işlemi uygulandı. Balon yöntemiyle gerçekleştirilen bu girişimde, daralmış mitral kapakçık açık cerrahiye ihtiyaç duyulmadan genişletildi. Böylece hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen şikayetleri önemli ölçüde giderildi.

Bir diğer hastada ise 29 yaşındaki kadının doğuştan kalbinde bulunan delik, perkütan atriyal septal defekt kapama yöntemiyle kapatıldı. Kateter yoluyla gerçekleştirilen işlemde kalbe herhangi bir açık cerrahi müdahale yapılmadan, özel bir cihaz kullanılarak defektin başarıyla kapatıldığı bildirildi.Her iki işlemin de Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk kez yapıldığına dikkat çekilerek, bunun kardiyoloji alanında önemli bir adım olduğu vurgulandı. Bu sayede hastaların başka illere sevk edilmeden, kendi şehirlerinde ileri düzey kardiyolojik tedavi hizmeti alabilmelerinin mümkün hale geldiği ifade edildi.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Paçacı, "Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk kez Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti ve Perkütan Atriyal Septal Defekt kapama işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Mitral kapak darlığı bulunan bir hastamıza açık kalp ameliyatına gerek kalmadan balon yöntemiyle daralmış kapakçığın genişletilmesi işlemini uyguladık. Böylece hastamızın nefes darlığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen şikayetler önemli ölçüde giderildi. Diğer bir hastamızda ise doğuştan gelen kalp deliği yani Atriyal Septal Defekt, yine kapalı yöntemle özel bir cihaz yardımıyla başarıyla kapatıldı. Bu işlemler sayesinde hastalarımız başka illere gitmek zorunda kalmadan kendi hastanemizde ileri düzey tedavi hizmeti alabilmiş oldular. Amacımız vatandaşlarımızı en modern yöntemlerle buluşturmak ve sağlık hizmetlerini hastanemizde en üst seviyeye taşımaktır" dedi.