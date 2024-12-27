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Ordu'da 75 Yaşındaki Adam Spinal Robotik Cerrahi ile Sağlığına Kavuştu

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 metre yükseklikten düşerek omurgası kırılan 75 yaşındaki Cemal Göbek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan spinal robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası hastanın durumu stabil hale gelirken, felç riski de ortadan kaldırıldı.

Ordu'da 2 metre yükseklikten düşen ve omurgası kırılan 75 yaşındaki Cemal Göbek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde spinal robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde çiftçilik yapan Göbek, hayvanlara saman vermek isterken 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. L1 omurgası, köprücük kemiği ve çenesinde kırıklar olan Göbek'i oğlu samanlıkta baygın bir şekilde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Akkuş Devlet Hastanesi'nden Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Göbek, ileri hizmet ihtiyacından dolayı OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Merkezde, yüksek hassasiyeti sayesinde, hastanın omurgasına yapılan müdahalede minimum doku hasarı sağlanarak riskleri en aza indiren spinal robotik cerrahi (robotik omurga cerrahisi) uygulanan Göbek, sağlığına kavuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, AA muhabirine, Göbek'in tedavisinde, omurga cerrahisinde "devrim yaratan" spinal robotik cerrahi yöntemi tercih ettiklerini söyledi.

Üç saat süren operasyonda hastanın L1 omurgasındaki kırığın ilerlemesini durdurduklarını ve felç gelişme riskini ortadan kaldırdıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Başarılı bir ameliyat geçirdik, hastamızı ayağa kaldırdık. Ameliyat sonrası omurga stabilitesinin tamamen sağlandığını gözlemledik. Spinal robotik cerrahilerde minimal doku hasarı ve hata payı çok ufak noktalara getiriliyor, güvenli bir cerrahi yapabiliyoruz. Buradaki kritik noktalardan bir tanesi hastamızın yaşı nedeniyle riskli bir cerrahiydi. Yine aynı şekilde anestezi ekibimiz çok titiz bir çalışma gösterdi. Burada değerli hocamız Prof. Dr. Ebru Kelsaka ve ekibine teşekkür ediyoruz. OMÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda ilk spinal robotik cerrahi operasyonumuzdu ve inşallah bunun devamı gelir. Çünkü artık özellikle spinal cerrahi, omurga cerrahisi teknolojiden nasibini çokça almış bir branş. Bu şekilde yapılan ameliyatlarda hem hata payı hem de felç kalma riski daha az oluyor. Tabii maliyetli tedaviler, devletimizin imkanlarıyla bu tedaviyi gerçekleştirdik ama bu tarz tedavilerin kalıcı olması için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Umarım gelecekteki tedavileri ve yurt dışında uygulanan çağdaş tedavileri hastanemizde uygulamaya bu şekilde devam edebiliriz."

Hastanın yaşından dolayı operasyonun riskli olduğuna işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Yüksek riskli bir ameliyat olarak kaydımıza geçti ama deneyimli cerrahi ekibimiz ve anestezi ekibimiz, sonrasında servisteki sorumlu hemşiremiz başta olmak üzere gayet başarılı bir şekilde geçti. Şu an için hem genel durumu geldiğine göre daha iyi hem daha stabil bir halde hem de o felç riskinin yaptığımız cerrahiyle önüne geçmiş olduk."

Hastanın oğlu Cavit Göbek de "Allah razı olsun buradaki hocalarımızdan, çok teşekkür ediyorum. Hemşirelerden, teknik ekipten... Şu anda durumu iyiye gidiyor. Gelecek zaman da gösterecek. Tekrar bir ameliyat daha geçirecek ama onu da süreç belirleyecek." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Sağlık
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