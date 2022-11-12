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Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu başhekim başarılı müdahalesiyle böyle kurtardı

Sağlık Haberleri

Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu başhekim başarılı müdahalesiyle böyle kurtardı

Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu başhekim başarılı müdahalesiyle böyle kurtardı Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu başhekim başarılı müdahalesiyle böyle kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Minik Can, o esnada acil serviste bulunan Hastane Başhekimi Dr. Yusuf Kenan Aydın'ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle yeniden hayata döndü.

Olay, Elazığ merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Can'ın fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla çocuğu, özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Minik Can, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın'ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle Can'ın kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, çocukları hayata dönen aile büyük sevinç yaşadı.

(ET-YRT-MA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Yusuf Kenan Aydın Elazığ Sağlık Haberler

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