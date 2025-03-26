Nadir Ohvira Sendromu Başarıyla Tedavi Edildi

Nadir görülen Ohvira Sendromu başarıyla tedavi edildi

YOZGAT - Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, oldukça nadir görülen 'Ohvira Sendromu' tanısı konulan 13 yaşındaki bir hastayı başarıyla tedavi etti.

Hasta, adet düzensizliği şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, çift rahim, tek böbrek ve vajinal perde kapalılığı gibi komponentleri içeren 'Ohvira Sendromu' teşhis edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Odabaşı, " Hastamız 13 yaşında kız hastaydı. Çocuk endokrin polikliniğine adet düzensizliğiyle başvurmuştu. Oradaki tetkiklerinde hastada yumurtalıklarında bir kist olduğu söylenmişti. Hastanın çift rahimli ve tek böbrekli olması ve böyle bir kistik yapının beraber olması bize Ohvira sendromunu düşündürdü. Çok nadir görülen bir sendrom. Toplumda ortalama 20-25 bin de bir görülen bir sendrom. Tedavi etmek kadar tanı koymak da tecrübe gerektiren bir hastalık. Hastanın gerekli tetkiklerinden sonra Ohvira sendromu olduğunun kararını verdik. Biz hastamızı kapalı ameliyatla önündeki perdeyi açmış bulunduk. Hastamızda sağlığına kavuştu. Gerçekten bunlar fark edilmediğinde ilerleyen dönemlerde ciddi ağrılı adet görme, çocuk sahibi olamama gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Ama bunu erken farkedip hastayı da sağlığına kavuşturmak bizim için mutluluk verici bir durum" dedi.

Ohvira Sendromu, kız çocuklarında genellikle adet görmeye başlayana kadar belirti vermiyor. Ancak adet döneminde, rahimde biriken kan şiddetli ağrıya neden olabiliyor. Bu nedenle, adet düzensizliği ve kronik karın ağrısı şikayeti olan genç kızların detaylı değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Hastanın ameliyattan 15 gün sonra yapılan kontrollerinde tamamen sağlığına kavuştuğu bildirildi.