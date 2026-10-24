Muhtemel Marmara depremi için Kırklareli'ne konteyner sahra hastanesi konuşlandırıldı

Muhtemel Marmara depremi için Kırklareli'ne konteyner sahra hastanesi konuşlandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kırklareli'ne tahsis edilen konteyner tipi sahra hastanesi UMKE Lojistik Deposu'nun bahçesinde konuşlandırıldı. Hastanenin muhtemel Marmara depreminde sağlık hizmetlerine destek sağlaması hedefleniyor.
Muhtemel Marmara depreminde yürütülecek müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.
Sağlık Bakanlığının afet ve acil durum hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kente tahsis edilen konteyner tipi sahra hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Lojistik Deposu'nun bahçesinde konuşlandırıldı.
Afet ve acil durumlarda ilin müdahale kapasitesini güçlendirmesi amaçlanan sahra hastanesinin, muhtemel Marmara depreminde sağlık hizmetlerine destek sağlaması hedefleniyor. İl genelinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarının sürdüğü bildirildi.