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Minik Yüsra, İlk Kez Duyma Mutluluğunu Yaşadı

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Doğuştan işitme kaybı olan 3 yaşındaki Yüsra Gültekin, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen beyin sapı implantı ameliyatı sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Ameliyat sonrası yapılan kontrollerde Yüsra'nın seslere tepkisi öğrenildi.

Doğuştan işitme kaybı olan minik Yüsra, beyin sapı implantı ilk kez duydu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, doğuştan kulakları duymayan 3 yaşındaki Yüsra Gültekin, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duymaya başladı.

Doğuştan iç kulak yapıları ve işitme siniri gelişmeyen ve bu nedenle işitme kaybı olan 3 yaşındaki Yüsra Gültekin, Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Poliklini-ği'ne getirildi. Minik Yüsra'ya, KBB Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın gözetiminde KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan operasyonla beyin sapındaki işitme merkezine işitmesini sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen minik Yüsra, yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrollerde ilk kez duyma mutluluğunu yaşadı.

"Minik Yüsra artık seslere tepki veriyor"

Operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Secaattin Gülşen, "Yüsra bebek bize işitme kaybı şikayetiyle getirildi. Yapılan tetkikler sonucu iç kulak gelişimi olmadığını tespit ettik. Ameliyatla beyin sapı implantı takıldı. Bu implant beyin sapına ve kafanın dışına takılmak üzere 2 parçadan oluşuyor. Bu sürecin ardından işitme gerçekleşir ve konuşmaya başlar. 1 ay önce beyin sapı implantı takıldı, Bugün de aktivasyonu yaptık. Minik Yüsra seslere tepki veriyor. Ameliyatlarda bunları ölçümleyebiliyoruz, duyduğunu aslında ameliyatta tespit ettik. Bugünde cihazın açılışını yaparak Yüsra bebeğin seslere tepkisine tanık olduk. 2-3 aylık rehabilitasyon sürecinden sonra ilk anlamlı kelimeleri çıkarmaya başlayacak. Bu anlamda bu tür ameliyatları Türkiye'de en fazla yapan kliniklerden biriyiz. Biz de bu mutluğa tanık oluyoruz. Bu bizim için memnuniyet verici" dedi.

"Kızım artık seslendiğim zaman dönüp bakıyor"

Anne Zahide Gültekin ise emeği geçenlere teşekkür ederek 'Kızımın hiç duymadığını anlayınca çok üzülmüştük. Secaatin hocamıza ulaştık. Sağolsun kızımı 1 ay önce ameliyat etti. Bugün de duyuyor. Allah razı olsun. Herkesin eline sağlık. Seslendiğim zaman dönüp bakıyor. Çok duyguluyum" diye konuştu.

Minik Yüsra, İlk Kez Duyma Mutluluğunu Yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
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