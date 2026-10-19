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Mersin'de sağlık yatırımları ve hizmet süreçleri Şehir Hastanesinde değerlendirildi

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Mersin'de sağlık yatırımları ve hizmet süreçleri Şehir Hastanesinde değerlendirildi
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Mersin'de sağlık yatırımları ve hizmet süreçlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici başkanlığında Mersin Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Toplantıya hizmet başkanları ile yardımcıları, başhekimler ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Mersin'de sağlık hizmetlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici başkanlığında, Mersin Şehir Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, hizmet başkanları ile yardımcıları, başhekimler ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Toplantı kapsamında, kent genelindeki sağlık yatırımları ve hizmet süreçleri değerlendirildi.

Kaynak: AA
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