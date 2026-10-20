Manisa Çevre İl Müdürlüğü'ne beslenme dostu iş yeri belgesi verildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ve fiziksel aktiviteyi destekleyen uygulamalarıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" belgesi almaya hak kazandı. Belge, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren tarafından İl Müdürü Faik Gürocak'a takdim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü değerlendirildi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri başarıyla karşılayan müdürlük, belge almaya hak kazandı.

Belge, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren ve beraberindeki heyet tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürü Faik Gürocak'a verildi.

Çalışanların sağlıklı yaşam davranışlarını destekleyen iş ortamları oluşturmak amacıyla hazırlanan uygulama rehberi doğrultusunda yürütülen programla, iş yerlerinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında verilen belgeyle, çalışanların sağlığını destekleyen uygulamaların iş yerlerinde yaygınlaştırılmasına katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı