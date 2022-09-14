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Mahkumlara hijyen kiti desteği

Sağlık Haberleri

Mahkumlara hijyen kiti desteğiŞANLIURFA Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda maddi imkanları yetersiz olan hükümlü ve mahkumlara hijyen kiti desteğinde bulundu.

Mahkumlara hijyen kiti desteği

ŞANLIURFA Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda maddi imkanları yetersiz olan hükümlü ve mahkumlara hijyen kiti desteğinde bulundu.

Ceza infaz kurumunu ziyaret eden Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, cezaevi müdiresi Esirağ Karpuz ile makamında bir süre görüştü. Mahkumlara yönelik her türlü yardım için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Ceza evinde yatmakta bulunan mahkumlarımız için hijyen kiti desteğinde bulunduk. Cezaevindeki mahkümlarımız için yardıma ihtiyacı olanlar için kurum olarak her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Özellikle kurum müdiresi Esirağ Karpuz'a ve tüm ceza infaz koruma memurlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Siverek Belediye ekipleri tarafından hazırlanan hijyen paketleri mahkumlara dağıtılmak üzere ceza infaz kurumu müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Sağlık

Ayşe Çakmak Siverek Sağlık Haberler

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