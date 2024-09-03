Lipödem Tedavisinde Akdeniz Diyeti Öneriliyor

CİLT altındaki yağ dokusunun anormal bir şekilde birikmesiyle oluşan lipödem tedavisinde Akdeniz diyeti öneren Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, " Lipödem, genellikle ergenlik, gebelik veya menopoz dönemlerinde ortaya çıkan bir hastalıktır" dedi. Dursun, ayrıca bu hastalığın, cilt altındaki yağ dokusunun anormal bir şekilde birikmesi, damar problemleri, kronik iltihaplanma ve ağrı ile karakterize olduğunu da vurguladı.

Uzman Diyetisyen Dursun, lipödemin, genellikle bacaklarda simetrik ve iki taraflı yağ birikimi şeklinde görüldüğünü belirterek, "Hastalık, yağ dokusunun birikim şekline göre beş farklı tipe ve şiddetine göre dört evreye ayrılır" diye konuştu.

'ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİN YİYECEKLER İYİLEŞME SAĞLAYABİLİR'

Dursun, "Yeni araştırmalar, lipödem tedavisinde Akdeniz diyeti ve düşük karbonhidratlı beslenme biçimlerinin faydalı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, antioksidan bakımından zengin yiyeceklerin düzenli tüketimi, hem genel vücut kompozisyonunda hem de lipödemden etkilenen bölgelerde (bacaklar ve kollar gibi) iyileşme sağlayabilir. Özellikle yağsız süt ürünleri ve kaliteli yağ kaynakları, örneğin orta zincirli trigliseritler, et ve süt proteinleri, lipödem yönetiminde önemli bir rol oynuyor. İyi yağlar, avokado, fındık, balık ve bitkisel yağlar gibi çeşitli kaynaklardan alınan lipitler, beta-sitosterol, oleik asitler ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olup, yağ yakımını destekleme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

LİPÖDEMDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN DİYET ÖNERİLERİ

Lipödemli hastaların yaşam kalitesini artırmak için, bacaklarda kilo kaybını ve yağ miktarını azaltmayı hedefleyen diyet önerileri sunan Dursun, bu beslenme biçimlerinin, özellikle yağsız süt ürünleri, kaliteli yağ kaynakları ve antioksidan bakımından zengin yiyeceklerin düzenli tüketimi ile lipödemden etkilenen bölgelerde (bacaklar ve kollar gibi) iyileşme sağlayabileceğini söyledi. "İyi yağlar, avokado, fındık, balık ve bitkisel yağlar gibi çeşitli kaynaklardan alınan lipitler, yağ yakımını destekleme potansiyeline sahiptir" diye ekledi.

LİPÖDEM TEDAVİSİNDE ERKEN BESLENME ÖNEMİ

Erken beslenme tedavisinin önemine değinen Dursun, "Erken beslenme tedavisi, obezitenin önlenmesi ve lipödemin ilerlemesinin durdurulması açısından kritik bir rol oynar" dedi. Ayrıca, lipödemli kadınların genellikle kas gücünün düşük olduğunu ve egzersiz dayanıklılığının anlamlı şekilde azaldığını vurguladı. "Bu yüzden, beslenme şekli, yaşam tarzı ve alışkanlıklar, lipödemli bireylerin yaşam kalitesini artırmada büyük önem taşıyor" dedi.