Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kulu'da rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kulu'da rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. İleri tetkik ve tedavisi için helikopterle nakledilen kadın, Konya'ya ulaştırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde evinde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Emine B.'nin adresine ihbar üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan kadın, tedavisi yapılmak üzere Konya'ya nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti

Atatürk'ün düşüncesini yaşatmak bunlara kaldıysa vay halimize
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var

Ali Babacan'dan çarpıcı hesap: Büyük bir felaket var
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi