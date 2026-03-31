Rize'de erken evrede kolon kanseri tanısı konulan kişinin tedavisi olumlu ilerliyor

Rize'de, kalp kontrolü için gittiği hastanede doktorunun yönlendirmesiyle yapılan taramada kolon kanseri olduğunu erken evrede öğrenen Ziya Karakaş'ın tedavi süreci olumlu ilerliyor.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral'ı ziyaret eden 66 yaşındaki Karakaş, erken tanı almasında ve tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kontrol amacıyla kalp doktoruna muayene olduğunu, o süreçte yapılan bazı tetkiklerin sonucu nedeniyle endoskopi ve kolonoskopi için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) yönlendirildiğini söyledi.

Kolon kanseri tanısının ardından ameliyat edildiğini, tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Karakaş, erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Doktorların, teşhiste 5, 6 ay gecikme olması durumunda ortaya daha ağır bir tablo çıkacağını kendisine anlattıklarını ifade eden Karakaş, "Herhangi bir sıkıntım yok. Şükürler olsun şu anda çok iyiyim." dedi.

Karakaş, 50 yaş ve üzerindeki kişilere düzenli tarama yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Endoskopi ve kolonoskopinin 2, 3 senede bir olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü erken teşhisin çok faydası olduğunu ben yaşadığım için biliyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ise özellikle 50-70 yaş arasındaki kişilerin kolon kanseri tarama testi yaptırması gerektiğini söyledi.

Test sayesinde hastalığın erken dönemde tespit edilebildiğini belirten Demiral, "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" kapsamında ülke genelinde bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ayşe Kaba da erken teşhisin tedavi sürecine olumlu katkı sağladığının altını çizdi.