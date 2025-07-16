Kene Isırığı Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kenenin ısırdığı 3 çocuk babası Cengiz Karakaya (61), hayatını kaybetti.

Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 3 çocuk babası Cengiz Karakaya'yı bir süre önce kene ısırdı. 1 hafta önce rahatsızlanan Karakaya, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan emekli Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Karakaya'nın cenazesi, Kızılören Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde keneden ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, Kayseri genelinde ise 6 oldu.