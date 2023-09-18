Kemik Erimesi Hastası Çocuğun Tedavisi İçin Yardım İstendi

MUSTAFA USTA

Kastamonu'da yaşayan Uğur Eymez, kemik erimesi hastası olan 10 yaşındaki oğlunu tedavi ettirmek için imkanının olmadığını belirterek, hayırsever vatandaşlardan yardım istedi. Eymez, "Her ay 750 euro ödüyorum ama ben kaldıramıyorum. İmkanım yok ki ben 750 euro ödeyeyim. Nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Az bir para değil. 3'te 1'inin devlet ödüyor ama diğerini ödemiyor. Çocuğum günden güne gözümün önünde eriyor ama iğne yapılınca çocuğum iyi oluyor. Haluk Levent bana yardımcı oluyor. Geri kalan parayı da arkadaşlarımdan bulmaya çalışıyorum" dedi.

Kastamonu'da yaşayan Uğur Eymez, 10 yaşındaki oğlu Muhammed Baki Eymez'in kemik erimesi hastası olduğunu ve İtalya'dan gelecek iğnelerle çocuğunun tedavisine devam edilmesi gerektiğini belirtti. Eymez, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"HER AY 750 EURO ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Oğlum şu anda 10 yaşında. 2 buçuk aylıkken kemik erimesi teşhisi konuldu şu an 10 yaşında. 5 yıl daha İtalya'dan gelecek olan iğneden vurulması lazım. Devlet bu iğnenin 3'te 1'ini karşılıyor. Hayırsever vatandaşlar var onlar yardım ediyor ben de sarımsak satıyorum. Benim bir böbreğim zaten zayıf çalışıyor. Her ay 750 euro ödemeye çalışıyorum. Maddi durumum olmadığı için ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Sinoplu iş adamlarına ve hayırsever vatandaşlara sesleniyorum; benim elimden, kolumdan tutsunlar. 5 sene daha oğlum için bu iğnenin kullanılması lazım. İğne yapılınca çocuğumda bir sorun olmuyor ama yapılmadığı zaman da sersemleşip düşüyor. Annesi dayanamıyor.

"ÇOCUĞUM GÜNDEN GÜNE GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR"

3 tane çocuğum var. En büyükleri Muhammed Baki, Burak ve en ufakları da Ebu Bekir. Ebu Bekir 1 yaşında. Şükürler olsun onlarda bir sorun yok. Sadece Muhammed Baki'nin 5 sene daha bu iğneyi kullanması lazım lütfen bana el uzatsınlar. Çocuğumun sağlığının yerine gelmesini istiyorum. Her ay 750 euro ben ödüyorum ama ben kaldıramıyorum. İmkanım yok ki ben 750 euro ödeyeyim. Nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Az bir para değil. 3'te 1'inin devlet ödüyor ama diğerini ödemiyor. Çocuğum günden güne gözümün önünde eriyor ama iğne yapılınca çocuğum iyi oluyor. Haluk Levent bana yardımcı oluyor. Geri kalan parayı da arkadaşlarımdan bulmaya çalışıyorum. Maddi durumum iyi değil. Şu anda Kastamonu'da kirada oturuyorum. Evim yurdum da yok. Devletten de destek istiyorum. Allah rızası için çocuğuma bir el uzatın."