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Kamu hastaneleri ile sağlık turizmi aracı kuruluşların temsilcileri buluştu

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Kamu hastaneleri ile sağlık turizmi aracı kuruluşların temsilcileri buluştu
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ANKARA'da kamu hastaneleri ile uluslararası sağlık turizmi yetkili aracı kuruluşları temsilcileri, kamu hastanelerinin sağlık turizmi kapasitesinin artırılması hedefleri doğrultusunda bir araya geldi.

ANKARA'da kamu hastaneleri ile uluslararası sağlık turizmi yetkili aracı kuruluşları temsilcileri, kamu hastanelerinin sağlık turizmi kapasitesinin artırılması hedefleri doğrultusunda bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Tanıtım Programı'na, USHAŞ Genel Müdürü Serdar Şenol, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, kamu hastanelerinin yöneticileri ve sağlık turizmi yetkili aracı kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda, kamu hastanelerinin sağlık hizmeti kapasitesinin tanıtılması, uluslararası hasta başvurularının artırılması ve hastanelerle aracı kuruluşlar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleri ele alındı. Program kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi ve Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Hastanelerin tanıtım stantlarında sağlık hizmetleri, uluslararası sağlık turizmi kapsamındaki imkanları ve teknolojik altyapıları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Türkiye'de ilk kez Ankara'da düzenlenen programın, ilerleyen dönemde farklı illerde de gerçekleştirilip ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

'382 SAĞLIK TESİSİ YETKİLENDİRİLDİ'

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara'nın güçlü sağlık altyapısı, şehir hastaneleri, yetişmiş insan kaynağı ve teknolojik imkanlarıyla uluslararası sağlık turizminde önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ankara'da uluslararası sağlık turizmi kapsamında yetkilendirilmiş 382 sağlık tesisi bulunduğunu bildiren Kurtcebe, kentin sağlık hizmeti kapasitesini uluslararası alanda daha etkin tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti. Sağlık turizmi faaliyetlerinin planlı ve sürdürülebilir iş birlikleriyle geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtcebe, "Temel hedefimiz, sağlık turizmi faaliyetlerini münferit hasta başvurularının ötesine taşıyarak daha organize, planlı ve iş birlikleriyle desteklenen bir yapıya kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın coğrafi konumunun uluslararası hasta hareketliliği açısından avantaj sağladığına işaret eden Kurtcebe, kamu hastanelerinin nitelikli sağlık çalışanları ve ileri tıbbi teknolojilerle sunduğu hizmetlerin dünya genelinde daha fazla tanınmasını istediklerini kaydetti. Ankara'daki kamu hastanelerinde geçen yıl 40 milyonun üzerinde muayene gerçekleştirildiğini aktaran Kurtcebe, uluslararası hastalara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması için kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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