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İzmir'de Karaciğer Nakliyle Sağlığına Kavuşan Doktor

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İzmir'de acil karaciğer nakli olması gereken doktor Atilla Özler, kadavradan gelen bağışla sağlığına kavuştu. Özler'in eşi Seval Özler'in bağışçı olmasıyla 3 ay içinde nakil gerçekleştirildi. Nakil operasyonunu yapan ekip, kadavradan bağışların artmasını ve canlı vericili nakilleri azaltmayı hedefliyor.

İzmir'de acil karaciğer nakli olması gereken doktor Atilla Özler, kadavradan gelen bağışla sağlığına kavuştu.

Özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Atilla Özler'e 1,5 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

Özler'in, karnında 2 ay önce sıvı birikmeye başlaması ve giderek miktarın artması üzerine karaciğer nakli olmasına karar verildi.

Kadavradan organ bekleme listesine yazılan Özler'e, nakil listesinde çok sayıda hasta olması ve kısa sürede bağış çıkmasına "mucize" gözüyle bakılması nedeniyle eşi Seval Özler karaciğer vericisi olmak istedi. Seval Özler'in bağışçı olabileceğinin belirlenmesi üzerine 3 ay içinde nakil yapılması kararlaştırıldı.

Nakil gününü bekleyen çift, "kadavradan karaciğer bağışı" haberi ile büyük sevinç yaşadı. Muğla'dan İzmir'e gelen Özler, yapılan nakil ile sağlığına kavuştu.

Heyecandan valize kazak koymuş

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özler, kadavradan karaciğer bağışı çıkmasını hiç beklemediklerini belirterek, "Eşimden alınacak karaciğer ile nakil olmaya öyle hazırlanmıştım ki kadavradan bağış haberi geldiğinde inanamadım. Uçarak hastaneye geldik. Öyle telaşla hazırlanmışız ki, hastanede valizi açtığımızda bu cehennem sıcaklarda kışlık kazakları koyduğumuzu fark ettik." ifadelerini kullandı.

Özler, operasyondan sonra günden güne daha iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doktor olarak her gün hastaların hayata tutunması için çabalıyorum ama bu kez hayatını kaybeden hiç tanımadığım biri beni hayata bağladı. Acılı aileye minnettarlığımı iletiyor, sabır ve rahmet diliyorum. Yaşadıkça evlatlarının bir parçası da bende yaşayacak. Bir hekim olarak bu durumu biliyordum ama hasta olarak deneyimlemek çok başka. Organ bağışı çok önemli, herkesin yapması gereken bir görev."

Nakil operasyonunu yapan ekibin başındaki hastanenin Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da kadavradan bağışların artmasını ve canlı vericili nakilleri çok zorunlu olmadıkça yapmamayı arzuladıklarını söyledi.

Geçen yıl gerçekleşen 1500 civarında naklin yüzde 90'ının canlı vericili olduğunu aktaran Kılıç, "Tam tersini, kadavradan bağışların yüksek olmasını istiyoruz. Hastamızın durumu iyi, daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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