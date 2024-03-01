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Isparta'da Otobüs Şoförü Yerde Yatan Köpeği Veterinere Yetiştirdi

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Isparta'da otobüs şoförü, yerde baygın şekilde yatan köpeği otobüsle veterinere götürerek canını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför Mert Korkmaz, her canlının önemli olduğunu belirterek mutluluğunu dile getirdi.

Isparta'da otobüs şoförü yerde yatan köpeği otobüsle veterinere yetiştirdi...O anlar kamerada

Şoför Mert Korkmaz : "Her canlı önemlidir. Veterinere yetiştirip canını kurtardığım için çok mutluyum"

ISPARTA - Isparta'da yerde baygın şekilde yatan köpeği gören otobüs şoförü, otobüsüne aldığı köpeği veterinere yetiştirdi. O anlar otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası konuşan şoför Korkmaz "Her canlı önemlidir. Veterinere yetiştirip canını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde şoför olarak çalışan Mert Korkmaz, 48 numaralı KYK Erkek Öğrenci Yurdu seferini yaparken Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi'ne geldiği esnada yerde baygın şekilde yatan köpek gördü. Son durakta yolcuları indiren Korkmaz, otobüsle tekrar köpeğin olduğu yere geldi. Köpeğin başında bekleyen öğrencilere veterinere götürmeyi teklif eden Korkmaz, öğrencilerle birlikte otobüse aldığı köpeği tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Güvenlik kamerasında Şoförün yolcuları bıraktıktan sonra köpeğin yattığı yere gelerek öğrencilere defalarca "Kucaklayın veterinere götürelim" dediği ve öğrencileri köpekle birlikte otobüse aldıktan sonra hiçbir durakta durmayarak veterinere yetiştirdiği anlar yer aldı.

"Mutluyum"

Yaşadığı olay sonrası mutluluğunu dile getiren Mert Korkmaz "4 yıldır Isparta'da halk otobüsü şoförlüğü yapıyorum. 48 numaralı hatta çalıştığım esnada Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsünde, girişte köpeğin baygın vaziyette yattığını fark ettim. Yolcuları indirdikten sonra geri döndüm. Köpeğin başında olan öğrencilere veterinere götürelim mi? Diye sordum. Öğrenciler hemen köpeği kucakladı otobüsle veterinere götürdük. Yenişehir'de bulunan veterinere teslim ettik" dedi.

Sonrasında köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyleyen Korkmaz "Veteriner telefon açtı bana köpeğin durumu iyiymiş bunu duyunca mutlu oldum. Taburcu olmuş bizim için her canlı önemlidir. Veterinere yetiştirip canını kurtardığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Mert Korkmaz Isparta Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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