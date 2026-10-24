İlçe hastanesinde kurulan sistem ileri merkezlerle yarışıyor

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Kamu-hayırsever iş birliği ve ciddi hibe destekleriyle tamamen yenilenen klinikte; gelişmiş tanı laboratuvarları, girişimsel müdahale üniteleri, ileri solunum destek sistemleri ve bölgenin en kapsamlı solunum rehabilitasyonu salonu hizmete sunuldu.

Sevk Eden Değil, Yerinde Tedavi Eden Model

Klinikte sunulan hizmetlerin genişletilmesiyle hastaların sağlık hizmetine yaşadıkları ilçede erişiminin kolaylaştırılması ve il dışına sevk ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor. Yatırımlar, ilçede nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com