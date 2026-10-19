İEÜ ve Sabancı çalışmasında 10 kalça kemiği dokusundan 7'sinde mikroplastik bulundu

İEÜ Medical Point Hastanesi ile Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmada, 10 kalça kemiği doku örneğinden 7'sinde mikroplastik partiküllerine rastlandı.

Plastiğin neden olduğu kirliliğin ulaştığı boyutları bir kez daha göz önüne seren çalışma İEÜ Medical Point Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Mehmet Kaymakoğlu, Mert Filibeli ve İEÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Kerem Nakay ile Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Emre Erdem ve Doç. Dr. Feray Bakan Mısırlıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Kalça kırığı nedeniyle İEÜ Medical Point Hastanesine başvuran 10 hastanın ameliyat sırasında çıkartılan ve normal koşullarda tıbbi atık olarak yok edilecek kemik doku örneği incelenmek üzere Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji Enstitüsüne gönderildi. Burada yapılan incelemelerde 7 kemik dokusunda mikroplastik partiküllerine rastlandı.

Yaklaşık iki yıl süren çalışma hakkında bilgi veren İEÜ Medical Point Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Mehmet Kaymakoğlu ile Dr. Mert Filibeli, daha önce insan kanı, beyin ve ciğer dokularında mikroplastik partiküllerini tespit eden çalışmalar yapıldığını dile getirdiler.

Yaptıkları çalışmanın kalça kemiği üzerine odaklandığını belirten Kaymakoğlu ve Filibeli, "Literatürde ilk defa kalça kemiği dokusunda bu partikülleri bulan bilimsel çalışmayı yaptık. Kalça kemiği kırığı şikayeti ile hastanemize başvuran hastalarımızdan aldığınız tıbbi atık olarak yok edilecek kemik örneklerini plastik materyallerle temas ettirmeden Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsüne gönderdik. Burada Prof. Dr. Emre Erdem ve Prof. Dr. Feray Bakan Mısırlıoğlu tarafından yapılan incelemelerde 10 örnekten 7'sinde pet şişelerde ve farklı plastiklerde kullanılan plastik polimerleriyle uyumlu sonuçlar çıktı" şeklinde konuştular.

Çalışmayla çevre ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturan mikroplastik partiküllerinin kemik dokusunda varlığını somut olarak kanıtladıklarını belirten Dr. Kaymakoğlu, bundan sonraki aşamada ise partiküllerinin hangi kemik hastalıklarına yol açabileceğini araştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı