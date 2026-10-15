Gümüşova'da sağlık ekipleri vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemini anlattı

Gümüşova'da sağlık ekipleri vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Sağlık ekiplerinin katıldığı etkinlikte vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı, çeşitli egzersizler yaptırıldı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde mahallemde hareket var projesi kapsamında vatandaşlara fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi anlatıldı. Etkinlikte katılımcılara çeşitli egzersizler yaptırıldı.
Gümüşova ilçesinde hareketli yaşam bilincini artırmak amacıyla mahallemde hareket var projesi kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.
Program kapsamında katılımcılara günlük yaşamda kolaylıkla uygulayabilecekleri çeşitli egzersizler yaptırılırken, düzenli hareket etmenin sağlıklı yaşam açısından önemi vurgulandı.