Gaziantep'te 112 Acil Sağlık Ekipleri 2023 Yılında 130 Bini Aşkın Vakaya Müdahale Etti

Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekipleri, 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 130 bini aşkın vakaya müdahale etti. Günlük ortalama bin çağrı alan ekipler, 600-700 civarında olaya ilk müdahaleyi yaparak ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekipleri, 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 130 bini aşkın vakaya müdahale etti. Günlük ortalama bin çağrı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, bu çağrılardan vakaya dönüşen 600-700 civarında olaya ilk müdahaleyi yaparak ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri, 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 130 bini aşkın vakaya müdahale etti. 112 Acil Çağrı hattı üzerinden günlük ortalama bin çağrının ulaştığı 112 Acil Sağlık ekipleri, bu çağrılardan elenerek vakaya dönüşen 600-700 civarında olaya ilk ve acil müdahalede bulundu.

"130 binden fazla vaka çıkışı yapmış"

Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekiplerinin 8 aylık çalışmaları hakkında bilgi veren Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Çağrıhan Emre Yıldırım, " Gaziantep'te günlük ortalama olarak binden fazla çağrımız oluyor. Gelen bu çağrılara rakamsal olarak bakacak olursak yaz döneminin de etkisiyle 600-700 civarında vakaya dönüşüyor. Yıl başından beri bakacak olursak da şuan itibariyle ekiplerimiz 130 binden fazla vaka çıkışı yapmış. Yani yıl başından itibaren Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekipleri 130 bin vakaya ilk ve acil müdahalede bulunmuş durumda" dedi. - GAZİANTEP