Gazi Devlet Hastanesi'nde Kolon Kanseri Ameliyatları Yeniden Başladı

Gazi Devlet Hastanesi'nde Kolon Kanseri Ameliyatları Yeniden Başladı
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Samsun Gazi Devlet Hastanesi, uzun bir aradan sonra kolon kanseri ameliyatlarına yeniden başladı. İlk operasyon, 56 yaşındaki hastada başarıyla gerçekleştirildi.

Gazi Devlet Hastanesi'nde kolon kanseri ameliyatları yeniden başladı

SAMSUN - Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde uzun bir aradan sonra kolon (bağırsak) kanseri ameliyatlarına yeniden başlandı. Yapılan ilk operasyonda, 56 yaşındaki bir hastanın bağırsağındaki 6 santimetrelik tümör kapalı yöntemle başarıyla çıkarıldı.

Kolon kanseri cerrahisi, Genel Cerrahi Uzmanları Opr. Dr. Nihat Polat ve Opr. Dr. Ahmet Can Sarı'nın gerçekleştirdiği laparoskopik yöntemle yeniden uygulamaya alındı. Ameliyatı yapılan 56 yaşındaki Birol Polat'ın, operasyonun ardından kısa sürede ayağa kalktığı bildirildi.

Opr. Dr. Nihat Polat, hastanede yaklaşık 6 aydır endoskopi ve kolonoskopi işlemlerine yeniden başladıklarını belirterek, "Uzun süredir yapılmayan laparoskopik kolon cerrahisini hastanemize yeniden kazandırdık. Ameliyat son derece başarılı geçti. Hastamız 4. günde kendi başına yürüyebiliyor. Bu yöntemle hastalar daha çabuk iyileşip günlük yaşama dönebiliyor. Operasyonda yaklaşık 6 santimlik bir tümörü çıkardık ve lenf bezlerini de temizledik" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer cerrahi operasyonların önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
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