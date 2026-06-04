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ESOGÜ'de sağlıklı yaşlanma panellerinin ikincisi düzenlendi

ESOGÜ'de sağlıklı yaşlanma panellerinin ikincisi düzenlendi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sağlıklı yaşlanma panellerinin ikincisi 'Nefesine Sahip Çık' sloganıyla düzenlendi. Panelde tütünün akciğerlere etkileri ve sigara bırakmada güncel yaklaşımlar ele alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) sağlıklı yaşlanma panellerinin ikincisi 'Nefesine Sahip Çık' sloganıyla gerçekleştirildi.

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki panelin oturum başkanlığını Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Nazlı Durmaz Çelik yaptı. Panelde, ESOGÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, 'Nefes Daralmadan Önce: Tütünün Akciğerlere Etkileri' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Program, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sağlan'ın 'Bağımlılıktan Özgürlüğe: Sigara Bırakmada Güncel Yaklaşımlar' konulu sunumuyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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