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Eskişehir mahreçli haberin bir karesi saat 09.53'te kaynağından iptal edildi

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Eskişehir mahreciyle saat 09.53'te servis edilen ve acil hastalara müdahale ile bilimsel çalışmaları konu alan haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Haberde mevcut fotoğrafların kullanımına ilişkin abonelerin dikkatine sunuldu ve özür dilendi.

Bugün saat 09.53'te Eskişehir mahreciyle servis edilen " Bir yandan acil hastalara müdahale ederken, diğer yandan bilimsel çalışmalar yürütüyor" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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