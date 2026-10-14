Eskişehir mahreçli haberin bir karesi saat 09.53'te kaynağından iptal edildi

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Bugün saat 09.53'te Eskişehir mahreciyle servis edilen " Bir yandan acil hastalara müdahale ederken, diğer yandan bilimsel çalışmalar yürütüyor" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı