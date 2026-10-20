Eskişehir'de Temel Modül Eğitimi'ne bölge illerinden de sağlık personeli katıldı

Eskişehir'de Temel Modül Eğitimi'ne bölge illerinden de sağlık personeli katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 12-16 Ekim'de sağlık personeline Temel Modül Eğitimi düzenledi. Eğitime kentteki ve bölge illerindeki sağlık kurumlarından hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramedikler katıldı; güncel yaklaşımlar ve olay yeri yönetimi ele alındı.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, sağlık personeline yönelik Temel Modül Eğitimi düzenledi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime, Eskişehir İl Ambulans Servisinde görev yapan personelin yanı sıra kentteki ve bölge illerindeki sağlık kurumlarında çalışan hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramedikler katıldı.
Eğitimde, acil sağlık hizmetlerinde güncel yaklaşımlar, müdahale teknikleri, olay yeri yönetimi ve ekip koordinasyonu konuları ele alındı.
Vaka senaryoları üzerinden yapılan uygulamalarla katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.