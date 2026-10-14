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Eskişehir'de MHRS değerlendirme toplantıları İl Sağlık Müdürü başkanlığında yapıldı

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Eskişehir'de MHRS değerlendirme toplantıları İl Sağlık Müdürü başkanlığında yapıldı
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Eskişehir'de MHRS değerlendirme toplantıları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında yapıldı. Toplantılar Yunus Emre Devlet, Eskişehir Şehir ve Ağız ve Diş Sağlığı hastanelerinde yapıldı; MHRS randevu süreçleri ve hasta memnuniyeti ele alındı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) değerlendirme toplantıları yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök ve ilgili hastane yöneticilerinin katıldığı toplantılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde gerçekleştirildi.

Toplantılarda, MHRS randevu süreçleri, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi ve hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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