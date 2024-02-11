Eskişehir'de 10 Yıldır Mide Ağrısı Çeken Hasta Sağlığına Kavuştu

Eskişehir'de 10 yıldır mide ağrısı çeken hasta, Yunus Emre Devlet Hastanesinde geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 10 senedir mide ağrısına bağlı yemek yeme zorluğu ve uykusuzluk yaşayan Uğur Camus, birçok özel hastane ve doktora gitmesine rağmen rahatsızlığına çözüm bulamadı.

Yunus Emre Devlet Hastanesine başvuran, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Yurtman ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Öner ile tanışan hasta, geçirdiği 6 saatlik operasyonun ardından ağrılarından kurtuldu.

Uğur Camus, yaptığı açıklamada, yıllardır dayanılmaz ağrılar yaşadığını söyledi.

Devamlı istifra ettiğini anlatan Camus, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 yıldır sırtüstü ve yüzüstü yatmak nedir bilmiyordum. 85 kilogramdan 73 kilograma kadar düştüm. Masanın üstüne ellerimi bağlayarak yatardım. En fazla 3 saat uyuyor, sonra ağrıdan uyanıyordum. Gitmediğim özel doktor, hastane kalmadı. Her yerde 'ülser var' dediler. Endoskopi yapıldı, hiçbir şey çıkmadığını söylediler. Şikayetlerim üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesine geldik. Op. Dr. Volkan Yurtman beye randevu aldık. Volkan Bey, daha önce bu ameliyatı yaptığını, tecrübeli olduğunu ve operasyonu gerçekleştireceğini söyledi. Op. Dr. Süleyman Öner ile ameliyatımı gerçekleştirdiler. Operasyon 6 saate yakın sürdü. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çalışanlarına teşekkür ediyorum."