Erzurum’da kadın Kur'an öğreticileri 'Cami ve Sosyal Hayat' konferansına katıldı

Erzurum'da 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğü tarafından, bu yılki Camiler ve Din Görevlileri Haftası teması olan "Cami ve Sosyal Hayat" konulu bir konferans gerçekleştirildi. İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen programa, kadın Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Program, Fetvacıoğlu Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Sibel Aycil tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Yaşar Çapçı, günün anlam ve önemine dair bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. İl Müftüsü Yaşar Çapçı konuşmasında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın önemine değinerek din görevlilerinin ve Kur'an kursu öğreticilerinin toplum hayatındaki rehberlik rolünün altını çizdi.

Açış konuşmasının ardından Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Cami ve Sosyal Hayat" başlığı altında gerçekleştirdiği konuşmada; "Camilerin sadece ibadet edilen mekanlar olmanın ötesinde, tarih boyunca toplumu birleştiren ve sosyal dayanışmayı sağlayan merkezler olduğu. Kadın Kur'an kursu öğreticilerinin, cami merkezli sosyal hayatın ve din eğitiminin topluma yayılmasında üstlendiği kilit rol. İbadet mekanlarının sunduğu manevi iklimin aile yapısına ve sosyal ilişkilere olumlu yansımaları" konularına değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı