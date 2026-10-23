Erzurum'da 16-23 Ekim'de il genelinde 301 gıda denetimi yapıldı

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Erzurum'da gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha denetimleri aralıksız devam ediyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri, kent genelinde tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla yürütülen faaliyetlerin haftalık verilerini paylaştı. Edinilen bilgiye göre, 16-23 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim mecralarına yönelik yoğun bir mesai harcandı.

1 Haftada 301 Denetim

Halk sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefleyen ekipler, son bir haftalık süreçte kent genelinde toplam 301 gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan titiz incelemelerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunlukları tek tek kontrol edildi.

Şüpheli Ürünlerden Numune Alındı

Saha denetimleri sırasında gıda güvenliği standartlarının tam olarak sağlanması ve laboratuvar ortamında analiz edilmesi amacıyla 3 gıda maddesinden numune alındı. Yetkililer, laboratuvara gönderilen numunelerin sonuçlarına göre gıda mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari ve yasal işlemlerin tavizsiz şekilde uygulanacağını bildirdi.

Alo 174 Gıda Hattı Anında Devreye Girdi

Vatandaşların gıda güvenliğine yönelik ihbar ve şikayetlerini ilettiği "Alo 174 Gıda Hattı" da bu süreçte aktif olarak çalıştırıldı. Bir hafta içerisinde hat üzerinden ulaştırılan 11 başvuru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince anında değerlendirmeye alınarak saha kontrol ekiplerine aktarıldı ve gerekli işlemler sonuçlandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Erzurum genelinde vatandaşların güvenilir gıdaya kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi adına saha denetimlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı