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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi kliniği toplantısı yapıldı

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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi kliniği toplantısı yapıldı
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi kliniği için Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda klinik işleyişi, hasta bakım süreçleri ve sağlık hizmetleri ele alındı, ihtiyaç ve çözüm önerileri görüşüldü.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin işleyişi ve sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği hekimleri ile hastane yönetiminin katılımıyla klinik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kliniğin işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve hasta bakım süreçleri ele alındı. Hizmet sunumunda karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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