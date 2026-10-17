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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde Bakanlık standartlarıyla değerlendirme yapıldı

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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde Bakanlık standartlarıyla değerlendirme yapıldı
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığının Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları kapsamında merkezi değerlendirme gerçekleştirildi. Değerlendirme, hasta ve çalışan güvenliği için yapıldı; hastane yönetimine teşekkür edildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlık Bakanlığının Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları kapsamında merkezi değerlendirme gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinde kalitenin sürekliliğinin sağlanması, hasta ve çalışan güvenliğinin güçlendirilmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesi amacıyla değerlendirme yapıldı.

Kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen süreçte emeği geçen değerlendirme ekibine, hastane yönetimine, sağlık çalışanlarına ve koordinasyon çalışmalarını yürüten Sağlık Tesisi Değerlendirme Birimine teşekkür edildi.

Açıklamada, hasta memnuniyetini önceleyen, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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