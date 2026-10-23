Erzincan'a DHY kurasıyla 12 hekim atandı, Tercan'a ilk kez kadın doğum uzmanı geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'a, 131. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında 2 tabip ve 10 uzman tabip olmak üzere 12 hekim ataması yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, atamalar kapsamında Tercan ilçesine ilk kez Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kemah ve Kemaliye ilçelerine ise ilk kez İç Hastalıkları Uzmanı görevlendirildi.

Açıklamada, yeni hekim atamalarının Erzincan ve ilçeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı