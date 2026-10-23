Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'a DHY kurasıyla 12 hekim atandı, Tercan'a ilk kez kadın doğum uzmanı geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'a 131. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında 2 tabip ve 10 uzman tabip olmak üzere 12 hekim ataması yapıldı. Atamalarla Tercan ilçesine ilk kez Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kemah ve Kemaliye ilçelerine ise ilk kez İç Hastalıkları Uzmanı görevlendirildi.

Erzincan'a, 131. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında 2 tabip ve 10 uzman tabip olmak üzere 12 hekim ataması yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, atamalar kapsamında Tercan ilçesine ilk kez Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kemah ve Kemaliye ilçelerine ise ilk kez İç Hastalıkları Uzmanı görevlendirildi.

Açıklamada, yeni hekim atamalarının Erzincan ve ilçeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

"Manisa da AK Parti'ye geçecek" iddialarına belediye başkanından yanıt
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!
Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti

Maça damga vuran an!
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu