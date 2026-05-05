Haberler

ERÜ Hastaneleri'nde Organ Bağışı Farkındalık Standı açıldı

ERÜ Hastaneleri'nde Organ Bağışı Farkındalık Standı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde, "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde, "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı.

Etkinlik kapsamında; akademik ve idari personele, hastalara ve hasta yakınlarına organ bağışının tıbbi ve yasal boyutları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı. Organ bağışı farkındalık standına ziyaret eden ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Baran, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hemşiresinden stant hakkında bilgi aldı. Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, "Unutmamalıyız ki; hayat kurtarmaya vesile olan organ bağışı, sadece 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nda değil, yılın her günü gündemimizde tutulması gereken hayati bir konudur. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı iyilik hareketine destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Standı ziyaret eden akademik ve idari personel ile vatandaşlara, e-Nabız sistemi üzerinden nasıl organ bağışında bulunabilecekleri uygulamalı olarak anlatıldı. Gönüllü bağışçı olmak isteyen vatandaşların organ bağışı formları ise Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman sağlık personeli tarafından dolduruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Eylem Tok 'Aile ile anlaştık' dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi

Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, babadan jet hızında yanıt geldi
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi! Anne ve baba katılamadı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi! Anne ve baba katılamadı
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar