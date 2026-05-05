ERÜ Hastaneleri'nde Organ Bağışı Farkındalık Standı açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde, "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı.

Etkinlik kapsamında; akademik ve idari personele, hastalara ve hasta yakınlarına organ bağışının tıbbi ve yasal boyutları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı. Organ bağışı farkındalık standına ziyaret eden ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Baran, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hemşiresinden stant hakkında bilgi aldı. Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, "Unutmamalıyız ki; hayat kurtarmaya vesile olan organ bağışı, sadece 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nda değil, yılın her günü gündemimizde tutulması gereken hayati bir konudur. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı iyilik hareketine destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Standı ziyaret eden akademik ve idari personel ile vatandaşlara, e-Nabız sistemi üzerinden nasıl organ bağışında bulunabilecekleri uygulamalı olarak anlatıldı. Gönüllü bağışçı olmak isteyen vatandaşların organ bağışı formları ise Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman sağlık personeli tarafından dolduruldu. - KAYSERİ

